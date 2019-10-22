Оккупанты «ДНР» «приговорили» украинского журналиста к длительному тюремному заключению

Оккупанты на Донбассе «посадили» на 15 лет украинского журналиста Асеева. Журналист насильственно удерживается террористами с 2017 года.

Оккупационные власти российской террористической организации «ДНР» «приговорили» к 15 годам лишения свободы украинского журналиста, автора колонок для проекта «Донбас.Реалии» Станислава Асеева, сообщается «Радио Свобода» со ссылкой на ресурсы оккупантов.

В группировке «ДНР» утверждают, что Асеев осужден по нескольким статьям: «организация экстремистской организации», «шпионаж», «подстрекательство к шпионажу», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности».

«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», – сказано в сообщениях на сайтах боевиков.

Станислав Асеев находится в заключении оккупационных властей «ДНР», по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже оккупационные власти «ДНР» признали его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

Как стало известно, в ночь на 22 октября в оккупированном Крыму задержали троих крымских татар в районе Керченского моста. Они возвращались из Ростова-на-Дону в Крым после участия в суде в отношении соотечественников. У задержанных изъяли документы, подтверждающие их личности, сообщила «Крымская солидарность» на Facebook.

Задержанные: Османов Ансар Исмаилович 1975-го года рождения, Керимов Али Наимович 1960 г. р., Сулейманов Амет Рефатович 1984 г. р. До настоящего момента они находятся в отделе МВД.

По данным правозащитников, сначала у крымских татар потребовали заполнить анкеты на отработку преступлений, затем принудительно провести дактилоскопическую экспертизу, на что сотрудники полиции получили отказ.

⚡️ЗАДЕРЖАНИЕСегодня в 3.07 утра на автомобильной дороге по пути из Ростова-на-Дону в Крым в районе Керченского моста… Geplaatst door Крымская солидарность op Maandag 21 oktober 2019

Сообщается, что у задержанных изъяли документы, подтверждающие их личности. По истечении более чем трёх часов с момента задержания, с ними не проводят никаких действий, а сотрудники МВД закрылись в служебном помещении, отказывая в возврате документов.

Кроме того, со слов родных у Амета Сулейманова, ряд серьёзных диагнозов и он регулярно получает поддерживающее терапевтическое лечение.