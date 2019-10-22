Бывший политузник Кремля заявил о создании общественной организации и специального фонда

Сенцов создает общественную организацию для культурной и правозащитной деятельности, а так же планирует создать фонд для финансирования этой деятельности.

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов создает общественную организацию, которая будет заниматься правозащитной и культурной деятельностью, сообщает «Укринформ» со ссылкой на речь Сенцова после получения премии Ukrainian ID Awards.

«Сейчас такое время, я везде катаюсь, всем интересен, но это недолго продлится, полгода максимум. Затем я всем надоем, и надо будет делать это более профессионально», – заявил Сенцов.

Именно поэтому бывший политузник Кремля принял решение о создании общественной организации, которая будет заниматься широким спектром.

«И поэтому я сегодня принял решение о создании общественной организации, в которой я буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной и культурной», – отметил Сенцов.

Кинорежиссер не исключает создание отдельного фонда имени Сенцова под эгидой его общественной организации.

«Возможно, будет создан отдельный фонд для функционирования этой организации. Может даже я назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги», – подчеркнул Сенцов.

Напомним, 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.

В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате «35 на 35». В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.