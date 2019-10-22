НАБУ обязали расследовать влияние Порошенко на антикоррупционные органы

НАБУ поручили расследовать влияние Банковой на НАПК при Порошенко. Дело по разоблачениям Соломатиной вернулось в НАБУ.

Генеральная прокуратура вернула в НАБУ дело, которое касается возможного влияния со стороны Администрации президента Петра Порошенко на Национальное агентство предотвращения коррупции в 2017 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В конце 2017 года бывший руководитель Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила, что глава НАПК Наталья Корчак и ее коллеги фальсифицируют результаты полных проверок е-деклараций. Соломатина утверждала, что агентство было полностью подконтрольно Администрации президента Порошенко.

По данному факту в НАБУ было открыто уголовное производство, но его сразу передали в СБУ из-за возможного конфликта интересов у замдиректора Бюро Гизо Углавы.

Однако нынешняя Генпрокуратура определила подследственность этого дела за детективами НАБУ.

Фабула производства, открытого по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса, пресс-службой ГПУ описана так: должностные лица НАПК, действуя, вероятно, по указаниям должностных лиц Администрации Президента, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок е-деклараций чиновников.

Напомним, что в октябре 2019 года стартовала перезагрузка НАПК. Весь предыдущий состав был уволен, а временно исполняющей обязанности главы комиссии стала бывший нардеп Наталья Новак.