Лидеры Франции и России обсудили саммит «нормандского формата» в телефонном разговоре

Президенты Франции и России в понедельник после обеда провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате, о телефонном звонке сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Официальный Париж пока не публиковал сообщений о разговоре.

Президент России «вновь акцентировал целесообразность его (саммита) тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».

«Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел», – сообщили в Кремле.

У президента РФ также заявили, что «от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в «нормандском формате» и в контактной группе». Кремль заявляет, что это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство «формулы Штайнмайера».

Напомним, Кремль выдвинул условие для встречи лидеров Украины и России: для этого Киев должен подписать так называемую «формулу Штайнмайера», которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.

Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита «нормандской четверки».

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

У Путина заявили, что Украина 9 октября «под надуманным предлогом» обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.