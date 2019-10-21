В Конгрессе США потребовали внести полк «Азов» в список террористических организаций

Конгрессмены просят Госдеп внести полк «Азов» в список террористических организаций. В «Азове» инициативу 40 конгрессменов-демократов расценили как информационную атаку на Украину.

40 конгрессменов Палаты представителей Конгресса США подписали обращение к государственному секретарю Майку Помпео с требованием внести украинский полк «Азов» и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на письмо, опубликованное 16 октября на сайте конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза.

Кроме Роуза, обращение подписали еще 39 конгрессменов из разных штатов, все они принадлежат к Демократической партии.

«Если американский гражданин присягает на верность ИГИЛ и распространяет их сообщение террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако, если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе за рубежом и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам», – говорится в письме.

В своем письме конгрессмены называют «Азов» «ультранационалистической милицейской организацией, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды».

«В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, «Азов» вербует, радикализирует и тренирует американских граждан годами», – отмечается в сообщении.

Кроме «Азова», конгрессмены просят внести в список террористов праворадикальные организации: из Швеции Nordic Resistance Movement и британскую National Action.

В то же время, в полку «Азов» расценивают инициативу 40 членов Палаты Представителей США о внесении полка в число террористических организаций, как информационную атаку на Украину, говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой полка «Азов».

«Руководство полка «Азов» заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность», – говорится в документе.

В заявлении указывается, что полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу.

«И мы считаем, что приравнивая «Азова» к террористам, 40 членов Палаты Представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», – отмечают в «Азове».

Причину же, которая якобы стала толчком к появлению подобных обращений в США, руководство полка считает «полной чушью», ведь никаких доказательств причастности подразделения «Азов» к террористическим актам в Новой Зеландии «никогда не существовало в природе, они являются банальной ложью и клеветой».

В «Азове» указали, что подобные заявления уже имели место в США в 2015-16 годах и это напоминало «произведение пророссийской пропаганды».

Напомним, батальон особого назначения «Азов» был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе. С ноября того же года батальон вошел в структуру Национальной гвардии, а позже подразделение расширили до полка.

В 2016 году Нацгвардия вывела часть «Азова» из Мариуполя в связи с необходимостью усилить защиту Запорожской области от проникновения диверсантов. В феврале 2019-го «Азов» вернулся на Донбасс.