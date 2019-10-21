ВСУ завершает испытания новых ударных беспилотников

Сегодня, 21 октября, беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 проходит финальные испытания на аэродроме Староконстантинов, пресс-служба министерства обороны.

Турецкие представители вместе военнослужащими Воздушных Сил ВС Украины проверяют технику на земле и в воздухе, испытывают все системы комплекса, подвесы камер, вооружение, тренажер, наземную станцию управления и другое оборудование.

В результате будут составлены соответствующие акты и турецкие беспилотники станут на вооружение Воздушных Сил. Их будут эксплуатировать военнослужащие, которые несколько недель назад успешно завершили обучение в Турции и получили право на управление этим комплексом.

Испытания беспилотника. Испытания беспилотника. Испытания беспилотника. Пред 1 из 3 След

Напомним, 12 января 2019 года Украина подписала соглашение о закупке для ВСУ ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. Беспилотники могут нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Кроме того, Bayraktar TB2 побил мировой рекорд среди БПЛА по продолжительности полета – во время тестовых полетов в июне и августе 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.

Соглашение, которое заключили государственная компания «Укрспецэкспорт», которая входит в состав концерна «Укроборонпром», и турецкая компания Baykar Makina, является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.