В Бундестаге де-факто признали Голодомор геноцидом, но отказались сделать это де-юре

В Бундестаге опасаются, что если на юридическом уровне признают Голодомор, то Украина начнет направлять иски относительно возмещений.

Сегодня, 21 октября Комитет по петициям немецкого Бундестага рассмотрел петицию о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида, сообщает агентство «Укринформ».

По результатам рассмотрения депутаты пришли к тому, что правительство не готово признать этот факт на юридическом уровне, однако на политическом согласилось с фактом преступления. Депутаты и далее будут рассуждать над этим вопросом.

Одна из инициаторок сбора подписей, украинская активистка из Мюнхена Наталья Ткачук и профессор истории Герхард Симон рассказали, что о признании уже заявили многие парламентарии. Они также уверили, что стремление Украины о признании Германией Голодомора отнюдь не связано с желанием получить компенсацию, а являются лишь попыткой почтить память жертв сталинизма.

Эти аргументы не показались убедительными для госсекретаря МИД ФРГ Михаэля Рота и для представителей некоторых полит фракций.

Слушания в Бундестаге по вопросу признания Голодомора геноцидом украинского народа. Слушания в Бундестаге по вопросу признания Голодомора геноцидом украинского народа. Слушания в Бундестаге по вопросу признания Голодомора геноцидом украинского народа. Слушания в Бундестаге по вопросу признания Голодомора геноцидом украинского народа. Слушания в Бундестаге по вопросу признания Голодомора геноцидом украинского народа. Слушания в Бундестаге по вопросу признания Голодомора геноцидом украинского народа. Слушания в Бундестаге по вопросу признания Голодомора геноцидом украинского народа. Слушания в Бундестаге по вопросу признания Голодомора геноцидом украинского народа. Слушания в Бундестаге по вопросу признания Голодомора геноцидом украинского народа. Пред 1 из 9 След

«Конечно же после этого (признания) следуют иски относительно возмещений … Признание – не абстрактное почтение памяти жертв, это предполагает ответственность», – отметил дипломат.

Рот подчеркнул, что политическое признание и юридически правовое признание – разные вещи и напомнил, что политически правительство осудило Голодомор, но юридически это не может быть признано геноцидом.

При этом дипломат выразил благодарность за инициативу, которая позволит немцам, которые ничего об этом не знали, узнать о «еще одном факте ужасных преступлений» против человечества. А также уверил, что Берлин поддерживает Украину в том, чтобы правда была донесена как можно большему количеству людей.

Далее каждая фракция будет рассматривать этот вопрос. Если большинство будет за, рассмотрение будет проходить на пленарном заседании парламента, однако на это может уйти около года.

Впрочем, более актуальным в МИД считают признание Германией ответственности за преступления национал-социалистов, не только перед российским народом, но и перед украинцами и белорусами.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что будет сделано все необходимое, чтобы как члены комитета по вопросам петиций, так и другие депутаты Бундестага максимально были проинформированы о том, что такое Голодомор и почему важно, чтобы Германия его признала. В начале 2020 года панируется поездка членов комитета во главе с его председателем в Украину, чтобы они на месте смогли почувствовать, насколько этот вопрос важен для украинского народа.

«Мы убеждены, что этот визит также даст импульс, чтобы депутаты приняли правильное решение», – сказал посол.

По оценке Мельника, это исторический день, поскольку впервые в истории парламент Германии начал подробно и предметно заниматься вопросом Голодомора. Каким будет результат, трудно сказать, процесс принятия решений будет продолжаться много месяцев.

Напомним, в мае этого месяца онлайн-петицию, размещенную на сайте парламента Германии, о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, подписали более 50 тыс. человек.