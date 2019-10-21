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В авиакатастрофе на Полтавщине погиб экс-министр аграрной политики Кутовой

Фото с места катастрофы.

В Полтавской области разбился малый вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой. Robinson R44 летел из Киева.

В Полтавской области возле села Тарасенково (Оржицкий район) разбился малый вертолет Robinson R44. В результате крушения погиб один человек, сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.

Как сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой.

Вертолет летел из Киева.

Авиакатастрофа произошла около 16 часов дня.

Фото с места катастрофы.
Фото с места катастрофы.
Фото с места катастрофы.
Фото с места катастрофы.
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Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 г. Также он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Напомним, 4 октября во Львове разбился самолет Ан-12 авиакомпании Ukraine Air Alliance. Тогда погибли пять человек.

Источник Пресс-служба Управления ГосЧС в Полтавской области Цензор.НЕТ
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