В авиакатастрофе на Полтавщине погиб экс-министр аграрной политики Кутовой

В Полтавской области разбился малый вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой. Robinson R44 летел из Киева.

В Полтавской области возле села Тарасенково (Оржицкий район) разбился малый вертолет Robinson R44. В результате крушения погиб один человек, сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.

Как сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой.

Вертолет летел из Киева.

Авиакатастрофа произошла около 16 часов дня.

Фото с места катастрофы. Фото с места катастрофы. Фото с места катастрофы. Фото с места катастрофы. Пред 1 из 4 След

Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 г. Также он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Напомним, 4 октября во Львове разбился самолет Ан-12 авиакомпании Ukraine Air Alliance. Тогда погибли пять человек.