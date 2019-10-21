Кремль обвинил Украину в срыве подготовки саммита «нормандской четверки»

В Кремле заявили об отсутствии продвижения в подготовке «нормандского саммита». В Кремле считают, что от Киева звучат «противоречивые заявления».

Особого продвижения в подготовке саммита в «нормандском формате» пока нет, но все участники сохраняют желание провести эту встречу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает российское агентство «ТАСС».

«Сейчас, я бы так сказал, что особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах «нормандского формата» не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется», – сказал он на брифинге в Москве.

Ушаков также добавил, что позиция РФ. «Мы хотим, чтобы новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе, чтобы заранее был согласован проект предстоящих итоговых решений, чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации Минских договоренностей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности, пересмотреть положение Комплексного плана», – сказал помощник президента Путина.

При этом он подчеркнул, что российская сторона готова проводить саммит, но при его тщательной подготовке.

«И, в частности, в ходе беседы Путина с Меркель лидеры условились еще раз дать поручения и советникам, и министерствам иностранных дел активизировать подготовку и попытаться состыковать и согласовать позиции», – сказал Ушаков.

В Кремле считают, что после подписания «формулы Штайнмайера» звучат противоречивые сигналы от официального Киева.

«То есть много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы Контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского», – отметил Ушаков.

По его словам, в понедельник во второй половине дня ожидается беседа российского президента с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Посмотрим, как сегодня пройдет разговор с Макроном», – сказал Ушаков.

Напомним, саммит глав государств и правительств «нормандской четверки» – Германии, Франции, России и Украины – планировали провести в Париже еще в сентябре этого года. Однако встреча не состоялась из-за неготовности России.

Меркель 9 октября обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским проведение саммита «нормандской четверки» и транзит газа по территории Украины. Германия выступает за сохранение за Украиной статуса транзитного государства и настаивает на уколаденни нового контракта по транзиту.

10 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков обвинил Украину в срыве разведения сил в Золотом и Петровском под надуманным предлогом.

19 октября у Меркель состоялся телефонный разговор с Путиным. Главной темой разговора стала подготовка к проведению вскоре саммита «нормандской четверки»,

14 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров стран «нормандского формата» может состояться в ноябре.

Последний раз лидеры «четверки» встречались еще осенью 2016 года в Берлине