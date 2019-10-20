Германия и Россия обсуждают проведение саммита в «нормандском формате»

Меркель и Путин обсудили «нормандский» саммит и транзит газа через Украину. Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 19 октября, провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, главной темой этого разговора стала подготовка к проведению вскоре саммита «нормандской четверки», передает «Deutsche Welle».

По словам Зайберта, другими вопросами, которые во время разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины.

В Кремле сообщают, что телефонный разговор между лидерами стран состоялся по инициативе германской стороны.

«При обсуждении ситуации с урегулированием на Украине подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в «нормандском формате». В первую очередь это относится к имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское», – говорится в релизе по итогам разговора.

При этом указано, что «Киев под различными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику».

Что касается возможного проведения очередного саммита «нормандской четверки», то, по мнению российской стороны, «он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами». Условлено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств.

Напомним, саммит глав государств и правительств «нормандской четверки» – Германии, Франции, России и Украины – планировали провести в Париже еще в сентябре этого года. Однако встреча не состоялась из-за неготовности России.

Меркель 9 октября обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским проведение саммита «нормандской четверки» и транзит газа по территории Украины. Германия выступает за сохранение за Украиной статуса транзитного государства и настаивает на подписании нового контракта по транзиту.

14 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров стран «нормандского формата» может состояться в ноябре.