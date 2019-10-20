Коломойский заявил о своем влиянии на фракцию «Слуга Народа» в Верховной Раде

Олигарх отреагировал на заявление Арахамии о давлении на депутатов от «Слуги народа». Коломойский сказал, что «имеет влияние» на Арахамию, поскольку он его «ближайший товарищ».

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что «имеет влияние» на председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, поскольку он его «ближайший товарищ». Он рассказал об этом в субботу, 19 октября, общаясь с журналистами в Николаеве, передают «НикВести».

В интервью «Левому Берегу» Арахамия сообщил, что Коломойский имеет влияние на 7-9 «слуг народа», подчеркнув, что бизнесмен не любит его, поскольку он публично высказывает свою позицию и не поддается под влияние.

«Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще! Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею», – ответил Коломойский на вопрос, имеет ли он влияние на главу фракции «Слуга народа».

Бизнесмен также выразил сомнение, что Арахамия мог заявить о давлении на депутатов со стороны Коломойского.

«Я не знаю, говорил ли он это, но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень толковый. Чего-то он сначала был в Николаеве, а потом переехал во Львов, по-моему», – высказался Коломойский.