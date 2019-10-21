Экс-министру инфраструктуры Омеляну предъявлено обвинение в сокрытии доходов

Омеляна обвинят в предоставление недостоверной информации при декларировании доходов в бытность его министром.

Прокурор объявил в Высшем антикоррупционном суде обвинительный акт по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Омеляна обвиняют в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины). По данным следствия, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, Омелян умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

Коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее заседание состоится в 10:00 28 октября 2019 года.

Дело Омеляна с февраля 2019 года рассматривал Соломенский райсуд Киева. Сейчас его передали в новый ВАКС.

13 сентября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омелянуо подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

По версии следствия, сведения в декларациях министра отличаются от достоверных более чем на 3 млн и 8 млн гривен.

Омелян заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Он сообщил, что на него было оказано давление со стороны НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководстваНАБУ с украинскими политиками.

ПРОКУРОР ОГОЛОСИВ ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ У СПРАВІ СТОСОВНО ЕКСМІНІСТРА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИУ понеділок, 21 жовтня 2019… Geplaatst door Спеціалізована антикорупційна прокуратура op Maandag 21 oktober 2019

В ноябре НАБУ и САП завершили расследование уголовного производства в отношении Омеляна,а в феврале 2019 года – дело направили в суд.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

3 апреля сообщалось, что суд закрыл дело против министра инфраструктуры Владимира Омеляна в части, которая касалась незаконного обогащения.