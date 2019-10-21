В Украину прибыли первые два катера класса «Island»

В Одессу доставили подаренные США катера класса «Island». «Славянск» и «Старобельск» доставили на сухогрузе.

Ночью 21 октября в порт «Одесса» зашел американский сухогруз Ocean Freedom, он доставил два катера типа Island, подаренные Украине американцами. О прибытии судна сообщил на своей странице в Facebook руководитель мониторингового проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

«Американское грузовое судно «Ocean Freedom» с двумя патрульными катерами ВМСУ «Славянск» и «Старобельск» типа Island прямо сейчас (08-57) швартуется к причала Одесского порта», – написал Клименко.

Клименко опубликовал фото грузового судна и доставленных на нем катеров.

Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190). Пред 1 из 8 След

Бывший президент Петр Порошенко, при котором состоялась передача этих катеров Украине, прокомментировал событие у себя на странице в Facebook, выразив радость по поводу того, что «в наш флот поступило долгожданное и качественное пополнение».

«Очень рад, что наконец к нашему флота поступило долгожданное и качественное пополнение. Два патрульных катера класса Island в рамках американской военной помощи уже скоро станут в ряды украинских военно-морских сил для охраны государственных границ», – написал Порошенко.

Дуже радію, що нарешті до нашого флоту надійшло довгоочікуване та якісне поповнення. Два патрульні катери класу Island в… Geplaatst door Петро Порошенко op Zondag 20 oktober 2019

По его словам, два патрульных катера в скоро станут в ряды украинских военно-морских сил для охраны государственных границ.

«Приятно видеть успешное завершение наших амбициозных договоренностей с американскими союзниками. Надеюсь, что новая власть разовьет наши значительные успехи в привлечении иностранной военной поддержки для укрепления обороноспособности Украины», – подчеркнул Порошенко.

Американське вантажне судно OCEAN FREEDOM (IMO: 9506722, Flag: USA [US]. Deadweight: 14359 t. Length Overall x Breadth… Geplaatst door Andrii Klymenko op Zondag 20 oktober 2019

Напомним, американские патрульных катера «Drummond» и «Cushing» были переданы Украине в сентябре 2018 года. В течение года они оставались в США на переоснащении.

Катера получили названия «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190).