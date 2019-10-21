Шутки «Квартала» о Гонтаревой могут негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине

Министр экономики прокомментировал шутку о сгоревшем доме экс-главы НБУ. Милованов подчеркнул, что «шутки «Квартала» о Гонтаревой будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью».

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал на своей странице в Facebook музыкальный номер студии «Квартал 95», посвященный пожару в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

По его мнению, такие шутки отрицательно влияют на инвестиционный климат в Украине и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Об этом министр написал на своей странице в фейсбуке.

«Недавно «95 квартал» и хор Веревки выступили с номером «Горіла хата» о пожаре у Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня», – пояснил Милованов.

«В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. «95 квартал» ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер «95 квартала» о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное», – добавил министр.

Нещодавно 95 квартал та хор Верьовкі виступили з номером «Горіла хата» про пожежу у Гонтаревоі. Для зовнішніх інвесторів… Geplaatst door Тимофей Милованов op Zondag 20 oktober 2019

Напомним, накануне в сети появилось свежее видео «Квартала-95», в котором Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки спел песню «Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала». На YouTube видео почти сразу же собрало 10 тысяч дизлайков.

Министр культуры Владимир Бородянский в своем Facebook принес извинения Гонтаревой за участие хора, который финансируется преимущественно за счет государства.

Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки Geplaatst door Володимир Бородянський op Zondag 20 oktober 2019

Олигарх Игорь Коломойский, которого также упоминали в песне, заявил в комментарии «Радио Свобода», что что пока не смотрел номер, но, по его словам, ему «очень понравилась» фраза о том, что «хата сгорела от стыда», а еще больше – о том, что «Валерия думает на Валерича». Журналисты спросили, не считает ли Коломойский такой номер насмешкой, бизнесмен ответил, что нет.

«Так не последнее же имущество сгорело. Что, только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?», – сказал он.

На вопрос о том, понравится ему, если «Квартал» станет шутить о сгоревших на Донбассе домах, Коломойский ответил: «Когда они будут шутить – будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте… Манипуляциями только не занимайтесь».

Он также опроверг упреки о том, что номер номер о поджоге дома Гонтаревой мог заказать именно он в ее День рождения.

«Я не знаю, когда День рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать при желании. Во-вторых я не брал и не участвую в создании контента «Квартала 95», тем больше в честь Дня рождения Гонтаревой (слишком много ей чести)», – сказал Коломойский.

Он также добавил, что «не поддерживает связь с «Кварталом» с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет».

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева сейчас проживает в Великобритании, так как после увольнения из НБУ она получила место в Лондонской школе экономики. В конце августа 2019 года она попала в Лондоне под машину и была госпитализирована. Ей предстоит длительный курс реабилитации после полученных травм.

В начале сентября 2019 года в центре Киева сгорел автомобиль невестки Гонтаревой. 12 сентября сотрудники ГБР вломились в ее квартиру в центре Киева. Ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.