Гончарук опроверг заявления об аномальном загрязнение воздуха в Украине

Кабмину не известно об аномальном загрязнении воздуха в Украине. Содержание загрязняющих веществ не превышает предельно допустимые концентрации.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что официальные данные об аномальном загрязнении воздуха в Украине отсутствуют, сообщает агентство «Українські Новини».

«Официального подтверждения и официальных данных, которые давали бы мне основание думать, что в Украине что-то аномальное происходит с воздухом, у меня нет. Мы проверяем», – сказал глава правительства на брифинге в понедельник.

Он отметил, что по официальным данным содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает предельно допустимые концентрации.

«Учитывая то, что такая информация появилась, мы сейчас разбираемся, какая у них методология, как они оценивали, что эти картинки на самом деле значат. Думаю, в течении ближайшего времени мы выйдем с коммуникацией по этому поводу», – сказал Гончарук.

20 октября в социальных сетях и средствах СМИ стала распространяться информация о том, что в Украине по состоянию на момент появления публикаций концентрация угарного газа (некоторые издания перепутали его с углекислым газом) в воздухе самая высокая в мире.

В этих публикациях ссылались на сайт Windy.com, на котором можно отслеживать погоду, состояние воздуха и озонового слоя в мире. Сайт принадлежит одноименной чешской компании, предоставляющей услуги интерактивного прогнозирования погоды по всему миру.