Муж пропагандистки Скабеевой был отозван с должности корреспондента в США из-за Чуркина

Пропагандиста Попова отозвали с должности корреспондента в США из-за его конфликта с семьей его бывшей жены.

Стало известно почему российский пропагандист Евгений Попов был отозван с должности корреспондента российского «Первого канала» в США. Как утверждает Twitter-канал «Totze», причиной этого стал конфликт между Поповым и его бывшей супругой Анастасией и ее отцом Виталием Чуркиным, ныне покойным постоянным представителем России в ООН.

«Оказывается, из Америки пропагандона Попова выпиздил отец его первой жены Виталий Чуркин», – говорится в сообщении.

Евгений Попов. Анастасия Чуркина. Виталий Чуркин. Евгений Попов в начале своей карьеры. Ольга Скабеева. Пред 1 из 5 След

«Totze» подчеркивает, что Анастасия Чуркина продолжает работать в США.

«Ну а дочь верного путинца Чуркина продолжает жить в США», – отмечается в сообщении.

Оказывается, из Америки пропагандона Попова выпиздил отец его первой жены Виталий Чуркин. Ну а дочь верного путинца Чуркина продолжает жить в США pic.twitter.com/w6HJPG4FXg — Toтzе (@zagibaigvozdi) October 17, 2019

Напомним, что в конце июля мужа пропагандистки Скабеевой заметили в составе съемочной группы российского пропагандистского телеканала работавшего на мосту в Станице Луганской.