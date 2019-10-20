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Муж пропагандистки Скабеевой был отозван с должности корреспондента в США из-за Чуркина

Пропагандиста Попова отозвали с должности корреспондента в США из-за его конфликта с семьей его бывшей жены.

Стало известно почему российский пропагандист Евгений Попов был отозван с должности корреспондента российского «Первого канала» в США. Как утверждает Twitter-канал «Totze», причиной этого стал конфликт между Поповым и его бывшей супругой Анастасией и ее отцом Виталием Чуркиным, ныне покойным постоянным представителем России в ООН.

«Оказывается, из Америки пропагандона Попова выпиздил отец его первой жены Виталий Чуркин», – говорится в сообщении.

Евгений Попов.
Анастасия Чуркина.
Виталий Чуркин.
Евгений Попов в начале своей карьеры.
Ольга Скабеева.
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«Totze» подчеркивает, что Анастасия Чуркина продолжает работать в США.

«Ну а дочь верного путинца Чуркина продолжает жить в США», – отмечается в сообщении.

Напомним, что в конце июля мужа пропагандистки Скабеевой заметили в составе съемочной группы российского пропагандистского телеканала работавшего на мосту в Станице Луганской.

Источник POLITua
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