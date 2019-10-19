Под зданием суда, где определяют меру пресечения Гладковскому, проходит пикет

«Национальный корпус» и «Национальные дружины» проводят пикет под зданием Высшего антикоррупционного суда во время избрания меры пресечения бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, сообщил корреспондент «Левого Берега».

«У стен суда собрались несколько десятков представителей националистических организаций. Они скандируют «За решетку!» и патриотические лозунги», – говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд в субботу продолжил избирать меру пресечения для бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. По состоянию на 14 часов, судья вышел в совещательную комнату.

Гладковского подозревают в том, что он, будучи в должности заместителя председателя СНБО, использовал служебное положение и способствовал внесению изменений в оборонный заказ Минобороны на поставку транспортных средств производства компании «Богдан», а также якобы вносил заведомо ложные сведения в декларации в течение нескольких лет.

Гладковский был задержан возле одного из ресторанов под Киевом 17 октября перед вылетом в Брюссель, куда он якобы планировал поехать на автовыставку. По словам прокурора, в НАБУ поступило сообщение, что Гладковский с семьей намерен покинуть территорию страны. Сам он все подозрения отрицает.

В марте-апреле представители «Нацкорпуса» каждую субботу проводили в Киеве и других городах акции с требованием арестовать фигуранта коррупционного скандала Олега Гладковского.