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Генпрокуратура уволила прокуроров расследовавших дела Майдана

ГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела Майдана. Они были не согласны с механизмом переаттестации.

Генеральная прокуратура уволила троих прокуроров управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана, рассказал «Громадському Радіо» в комментарии прокурор департамента Алексей Донской.

По его словам, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Татьяну Демьяненко и Виталия Тарасюка. Последний – заместитель руководителя управления Юрия Горбатюка.

«Прокуроров уволили из-за того, что они подали заявление на согласие о переаттестации в старой форме, поскольку не соглашались с новой формой», – говорится в сообщении.

По словам Донского, прокуроры настаивают на том, чтобы механизм переаттестации прокуроров был прозрачным.

Представитель управления спецрасследований считает, что увольнение прокуроров из этого подразделения прокуратуры может привести к значительному затягиванию расследования дел Майдана.

По данным СМИ, чтобы пройти аттестацию прокуроров обязывали подписать согласие на признание любой, даже анонимной жалобы, без ее официального подтверждения.

«В этой согласии есть пункт: «Согласен с тем, что во время проведения собеседования и утверждение решения кадровой комиссией может приниматься во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), не подлежит дополнительному официальному подтверждению», – пишет журналистка телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская.

Напомним, в конце сентября Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры. Он предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины после проведения аттестации прокуроров. Максимальное количество сотрудников прокуратуры сокращается с 15 тыс. до 10 тыс.

Согласно сообщению ГПУ, аттестация прокуроров состоит в проверке профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели.

Ранее в Генпрокуратуре информировали, что 96% прокуроров хотят пройти переаттестацию и продолжить работать.

Источник Громадському Радіо
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