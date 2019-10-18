Порошенко раскритиковал проект бюджета принятый Верховной Радой

Пятый президент Украины считает, что принятый в первом чтении проект бюджета предвестник экономического краха, несмотря на то, что созданы все условия для роста.

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко раскритиковал проект государственного бюджета на 2020 год, который сегодня приняли в Верховной Раде. Его заявление опубликовано пресс-службой партии.

Порошенко напомнил, что в результате российской агрессии украинская экономика пережила тяжелые времена.

«Ударило очень больно. Мы переориентировались на европейский рынок. С начала шестнадцатого года наша экономика возобновила рост. Мы смогли это обеспечить даже во время войны. Символическим стал результат первого и второго квартала этого года, последних месяцев пребывания у власти нашей команды: ВВП вырос 4,6%», – сказал он.

Новий бюджет: замість кінця епохи бідності – українців попросять вернути субсидії У Європейська Солідарність вздовж і поперек вичитали бюджет наступного року. Розуміємо, що то був жарт про зарплати вчителям в чотири тисячі доларів. Свідомий жарт перед президентськими виборами. А якщо хтось ту хохму і прийняв за чисту монету, то його проблеми. Значить, з почуттям гумору щось не так. Але з бюджету кудись поділися навіть ті скромні починання, які стартували цього та минулого року. Не буде тринадцятої пенсії, яку весною ми започаткували для пенсіонерів з найнижчими пенсіями. Не буде доплати за третю, четверту дитину і так далі. Не буде продовження програми з будівництва сільських амбулаторій і телемедицини. Не буде підвищення грошового забезпечення нашим воїнам. Зате буде тиск на ФОПи. Днями «Слуги» ощасливили народ законом про верифікацію соціальних виплат. Замість обіцяного вам зниження тарифів – зменшать кількість отримувачів субсидій. А декого навіть попросять повернути вже раніше отримані гроші – є в законі і така стаття. Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за принципом «хліба й видовищ». Коли недодають хліба, то годують шоу. І феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо. Принаймні саме таке враження справляє бюджет. Geplaatst door Петро Порошенко op Vrijdag 18 oktober 2019

По его словам, тогда должен был наступить конец эпохи бедности.

«Мы не думали о рейтингах. Мы сделали всю неблагодарную работу. Создали условия для того, чтобы новая власть обеспечила рост уровня жизни», – отметил Порошенко.

«В «Европейской солидарности» вдоль и поперек вычитали бюджет следующего года. Понимаем, что это была шутка о зарплатах учителям в четыре тысячи долларов. Сознательная шутка перед президентскими выборами. А если кто ту хохму и принял за чистую монету, то его проблемы. Значит, с чувством юмора у них что-то не так», – подчеркнул он.

По его словам, из бюджета куда-то делись даже те скромные начинания, которые стартовали в этом и в прошлом году.

«Не будет тринадцатой пенсии, которую весной мы начали для пенсионеров с низким пенсиями. Не будет доплаты за третьего, четвертого ребенка, не будет продолжения программы по строительству сельских амбулаторий и телемедицины. Не будет повышения денежного обеспечения наших воинов», – отметил Порошенко.

«Зато будет давление на ФОПы. На днях «Слуги народа» осчастливили народ законом о верификации социальных выплат. Вместо обещанного вам снижения тарифов – уменьшат количество получателей субсидий. А некоторых даже попросят вернуть уже полученные ранее деньги – есть в законе и такая статья», – уточнил он.

Он сказал, что его команда будет бороться ко второму чтению.

«Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по правилу «хлеба и зрелищ». Когда недодают хлеба, то кормят шоу. Феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но к первому антракту, когда зрители увидят, что в театральном буфете – пусто. По крайней мере именно такое впечатление производит бюджет. Мы, конечно, будем бороться до второго чтения. Экономика сегодня в лучшем состоянии, чем несколько лет назад. Сейчас существует гораздо больше возможностей, чем имели мы год или два назад. Главное, чтобы была политическая воля», – отметил политик.