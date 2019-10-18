Гладковскому вручили подозрение в злоупотреблении служебным положением

НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, сообщил информированный источник агентству «Українські Новини».

«Уже вручили подозрение. Согласовал его специализированный антикоррупционный прокурор Холодницкий», – сказал он.

Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. При этом источник не сказал, сообщено ли ему о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации).

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры подтвердила вручение подозрения по обеим статьям.

Гладковскому вменяют использование служебного положения в интересах компании «Богдан моторс», которая ему принадлежит. Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящего в состав «Богдана».

Размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.

Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тысяч долларов в 2016-2018 годах.

17 октября фигурант журналистского расследования о хищении в обороно-промышленном комплексе Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро.

В знак протеста против задержания Гладковский объявил голодовку.