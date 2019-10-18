Генпрокуратура готовится предъявить новые обвинения арестованному Пашинскому

Генпрокурор Рябошапка допустил сообщение трех новых подозрений Пашинскому. У Генпрокуратуры зарегистрировано три производства, где может фигурировать Пашинский.

Генпрокурор Руслан Рябошапка допустил сообщение экс-нардепу Сергею Пашинскому о трех новых подозрениях в уголовных преступлениях. Он сообщил об этом в эфире программы «Право на владу».

«Уже на этой неделе было зарегистрировано Генеральной прокуратурой три производства, где может фигурировать этот бывший народный депутат. Кроме того еще есть достаточно материалов у органов досудебного расследования, в частности, Национального антикоррупционного бюро, которые уже расследуются и где также может быть фигурантом этот бывший народный депутат», – сказал Рябошапка.

Генпрокурор также отрицал политическую ангажированность в делах против Пашинского.

«Достаточно много действий, которые могут быть инкриминированы тоже в виде подозрений», -подчеркнул генпрокурор.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Пашинского до 4 декабря. Ему вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Защита Пашинского решила обжаловать это решение, 17 октября суд должен был рассмотреть апелляцию, однако не сделал этого, поскольку не знает юридического адреса ГБР.

Бывший глава ВР Андрей Парубий и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов попросили суд отдать Пашинского им на поруки. Кроме того, за него готовы поручится еще 10 человек.