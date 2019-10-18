ООН направила на оккупированный Донбасс груз гумпомощи

ЮНИСЕФ направил для жителей Донецкой области гигиенические наборы и электронные датчики температуры.

«Детский фонд ООН» (ЮНИСЕФ) направил в отдельные районы Донецкой и Луганской областей14 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированные территории Украины проехало два грузовика, которые везли для жителей Донецкой области гигиенические наборы и электронные датчики температуры.

Напомним, 16 октября Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса почти 118 тонн гуманитарной помощи. Семь грузовиков перевозило для жителей ОРДЛО продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру.