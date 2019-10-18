British American Tobacco прекратила производство сигарет в Украине

Из-за поправки в законе от нардепа «Слуги народа» Дубинского компания просит отозвать более 20 млн акцизных марок и вернуть чуть более 500 млн гривен уплаченных за них.

Табачная фабрика «В.А.Т.-Прилуки», которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, с 11 октября закрыла производство, говорится в письме финансового директора компании Тараса Павлуся на имя и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Оксаны Нечепорук, которым располагает «The Page».

В связи с прекращением производства «В.А.Т.-Прилуки» просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них.

Ранее крупнейшие табачные компании пригрозили уходом из Украины из-за законопроекта №1049. Документ полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли. Согласно поправке нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

На Прилуцкой табачной фабрике производили более 10 марок сигарет, среди которых «Kent», «Rothmans», «Pall Mall», «Vogue», «Dunhill», «Lucky Strike», «Capri» и «Прилуки». Продукция компании экспортируется в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Болгарию, Казахстан и сети Duty Free крупнейших аэропортов мира.