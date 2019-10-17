Московский патриархат разрывает отношения с Элладской церковью

Синод Русской православной церкви уполномочил патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима ІІ во время богослужений. Заявление Cинода опубликовано пресс-службой РПЦ.

Это связано с решением Собора Элладской православной церкви признать автокефалию Православной церкви Украины. В РПЦ заявили, что «в открытом доступе отсутствует официальный документ за подписями греческих архипастырей, который можно было бы считать свидетельством единого соборного решения поместной церкви», поэтому они еще не уверены в том, что Элладская церковь действительно признала ПЦУ.

Но на всякий случай синод разрешил прекратить поминовение имени архиепископа Афинского в диптихах в случае, если тот начнет за богослужениями поминать главу митрополита Киевского Епифания или предпримет иные действия, свидетельствующие о признании автокефалии.

Напомним, что 19 октября в Салониках состоится богослужение, на котором, как ожидается, предстоятель Элладской церкви впервые произнесет имя митрополита Киевского Епифания среди других предстоятелей церквей.