Турчинов готов взять Пашинского на поруки

Кроме Турчинова готовность взять на поруки Пашинского подтвердили Парубий и ряд действующих и бывших нардепов.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, и еще ряд людей выразили желание взять на поруки подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения бывшего нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского, сообщил адвокат Пашинского на заседании суда 17 октября, который рассматривает апелляцию на арест, передает «Украинская Правда».

Кроме Турчинова на поруки подозреваемого готовы взять экс-спикер парламента Андрей Парубий, ряд действующих и бывших нардепов: Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочка, Сергей Высоцкий, Константин Бондарев, Елена Масорина и Михаил Бондарь.

Они присутствуют на заседаний в четверг. Суд должен заслушать их аргументы.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Вячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.

26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.

14 ноября 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата Сергея Пашинского.

4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сам Сергей Пашинский назвал это местью Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче. Его партия «Народный фронт» назвала арест политически мотивированным «правосудием времен Януковича», а «Европейская солидарность» Петра Порошенко – «дешевым шоу» новой власти.

Портнов заявлял, что это он стоит за подозрением Пашинскому и именно его люди почти 3 года ведут судебные процессы против него. Также Портнов угрожал, что следующим в СИЗО посадят бывшего президента Петра Порошенко, против которого он инициировал ряд дел.