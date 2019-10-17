СБУ расследует диверсию экс-замминистра экономики в оборонно-промышленном комплексе

СБУ подозревает экс-замминистра экономики в работе на российские спецслужбы и организации диверсии в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Служба безопасности Украины начала расследовать возможную работу на российские спецслужбы бывшего заместителя министра экономического развития и торговли, направленную на срыв производства крупнокалиберных снарядов в Украине, говорится в материалах суда, передают «Українськi Новини».

Так, из определения следственного судьи Шевченковского районного суда Киева следует, что с 5 июня текущего года Главное следственное управление СБУ ведет расследование по ст. 111 (госизмена) Уголовного кодекса.

Установлено, с 2017 года по настоящее время экс-замминистра экономики, а также гражданин США, представитель американской компании «Gray Fox Logistics» – гражданин Украины и директор Государственного предприятия «Украинский центр «Безпека» в ущерб обороноспособности и экономической безопасности Украины совершают действия, направленные на предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Так, в августе 2015 года, гражданин США, выполняя задание спецслужб Российской Федерации на получение сведений о планах поставки оружия и боеприпасов в Вооруженные Силы Украины, прибыл из РФ в Украину с целью установления контактов с сотрудниками Министерства экономического развития и торговли и государственных предприятий, задействованных в реализации Государственного оборонного заказа.

В дальнейшем, он, узнав о намерениях украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152-155 мм, вступил с бывшим заместителем министра экономического развития и директором ГП в преступный сговор.

СБУ указывает, что фигуранты преступной схемы, заранее не намереваясь поставлять Украине необходимое оборудование, организовали заключение между ГП «Безпека» и заводом «Артем» секретного контракта от 15 декабря 2017 года на выполнение государственного оборонного заказа.

Согласно данному контракту, на завод должно было быть закуплено и поставлено оборудование для обеспечения технического перевооружения и реконструкции действующих производственных мощностей, необходимых для обеспечения серийного производства корпусов снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сроком исполнения до 30 декабря 2019 года.

В настоящее время в ходе досудебного расследования у СБУ возникла необходимость в проведении исследования указанного контракта экспертным путем для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства.

Суд в октябре текущего года удовлетворил ходатайство и назначил почерковедческую экспертизу.

Директором ГП «Украинский центр «Безпека» является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, отвечающими за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.

Как сообщали «Українськi Новини», Генеральная прокуратура зарегистрировала 3 уголовных производства по факту хищения государственных средств при исполнении государственного оборонного заказа по изготовлению боеприпасов, минометов и закупке бронемашин в Польше.

В 2018 году Государственная акционерная холдинговая компания «Артем» (Киев), входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром», запустила производственную линию по изготовлению крупнокалиберных снарядов для артиллерийской установки «Гиацинт».