Россия тайно отправила «гумконвой» на Донбасс

Через пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» с 6:50 до 7:55 17 октября на территорию Украины проследовал из России так называемый «гуманитарный конвой», сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «Укринформ».

По его словам, две колонны в составе 36 грузовиков украинская межведомственная группа смогла осмотреть лишь визуально, без выполнения контрольных функций.

«Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя. По счету это уже 87-й. Поскольку перемещение так называемого гумконвоя происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Всего с 6:50 до 7:55 17 октября через российские пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» на въезд в Украину последовали две колонны так называемого гумконвоя в составе 36 грузовых автомобилей», – рассказал Демченко.

Российская сторона заявила, что в грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить точную информацию о его содержании.

Кроме того, отметил Демченко, загруженность фур составила около 70%.

Напомним, Россия незаконноо отправляет «гумконвои» на оккупированный Донбасс с 2014 года. Официальный Киев неоднократно заявлял, что российский «гумконвой» попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют ни украинские пограничники и таможенники, ни представители МККК.

Также было установлено, что Россия через «гумконвои» поставляет боевикам оружие, вооружение и топливо.

84-й по счету так называемый «гумконвой» был отправлен 20 декабря 2018 года. После этого отправка была приостановлена. В марте пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявил, что РФ продолжит направлять «гуманитарную помощь» на оккупированный Донбасс, «исходя из реальных потребностей».