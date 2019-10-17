Красный Крест направил на оккупированный Донбасс гуманитарный конвой

Через КПВВ «Новотроицкое» проследовали семь грузовиков с гумпомощью. Красный Крест направил жителям ОРДЛО более 100 тонн продуктов и стройматериалов.

Международный комитет Красного Креста в среду, 16 октября, направил на временно оккупированную территорию Донбасса почти 118 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«За минувшие сутки через КПВВ «Новотроицкое» на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали семь грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от МККК. Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру общим весом почти 118 тонн», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Красный Крест передал на Донбасс 55 тонн стройматериалов.