Вакарчук призывает проверять принимаемые Верховной Радой законы на «фактор Януковича»

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявляет, что его фракция в Верховной Раде перед голосованием все законопроекты «Слуги народа» проверяет на так называемый «фактор Януковича», заявил политик в интервью «Украинской Правде».

«В нашей команде мы проверяем законы на «фактор Януковича», т.е.не направлены ли они на концентрацию власти в одних руках», – заявил Вакарчук

«Вот вносится «Слугой народа» очередной законопроект. Особенно по изменению правил, Конституции. И когда мы его рассматриваем, мы смотрим: если бы президентом был Янукович, мы бы голосовали за этот закон или нет?», – добавил он.

Вакарчук акцентирует внимание на вопросе недопустимости концентрации власти в руках президента, вне зависимости от того, кто в данный момент занимает этот пост

«Вот если ты понимаешь, что при президенте Януковиче мы бы за такое не голосовали, мы за него не голосуем и при президенте Зеленском. Потому что для нас нет разницы – президент Янукович, президент Зеленский, президент Ющенко, президент Порошенко, президент Джефферсон или Авраам Линкольн», – подчеркивает политик.

По словам Вакарчука, для его партии правила и институты превыше всего, а фамилии на втором месте.

На вопрос, нравится ли ему, как президент Владимир Зеленский работает с парламентом, Вакарчук сказал, что ему не нравится несколько вещей.

В частности, то, что новый президент начал с того, чтобы де-юре сцементировать свою власть и усилить свои полномочия.

По мнению Вакарчука, это «очень неэффективная и очень опасная история».

Он считает, что настоящая реформа в стране – это когда ты смог создать такие правила и такие институты сильные, которые бы пережили в хорошем смысле слова любого лидера, каким бы хорошим или плохим он ни был.