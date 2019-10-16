В России задержали трех американских дипломатов в районе Неноксы

Трех дипломатов США сняла с поезда у места ядерного взрыва в Архангельской области. Российская сторона заявляет об отсутствии у дипломатов разрешения для проезда на режимную территорию.

Трех сотрудников американского посольства сняли с поезда «Ненокса – Северодвинск» в связи с тем, что они въехали на режимную территорию без разрешения, рассказал российскому агентству «Интерфакс» информированный источник в среду.

По его данным, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции «Северодвинск». В поезде ехали военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.

Источник отметил, что у американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию.

«Поскольку эта территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, а в их действиях есть признаки административного правонарушения», – пишет агентство.

После проверки документов американских дипломатов отпустили.

Американские дипломаты находились в официальной поездке и направили необходимое уведомление Минобороны, сообщила «РБК» представитель посольства США в Москве Ребекка Росс.

Напомним, что 8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорация «Росатом» позже сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате погибли 7 человек – 5 сотрудников «Росатома» и двое военных. Авария также привела к значительному повышению уровня радиации.

Президент РФ Владимир Путин 21 августа сообщил, что авария на полигоне произошла в ходе работ «над перспективными системами вооружений».