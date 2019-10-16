Меркель и Макрон приветствовали подписание «формулы Штайнмаера»

Франция и Германия приветствуют «положительные сдвиги» в реализации Минских соглашений и ожидают дальнейшего достижения прогресса во время нормандской встречи в Париже. Как сообщает «Европейская Правда», об этом говорится в заявлении по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе.

«Мы приветствуем недавние положительные сдвиги в реализации Минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в нормандском формате в Париже, которая должна добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины», – говорится в документе.

«Мы подчеркиваем нашу позицию о том, что аннексия Крыма Россией является незаконной, – добавляется в заявлении.

Париж и Берлин также «подтверждают приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского союза, включая такие сферы, как контроль над вооружением и нераспространение оружия».

Напомним, что лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, однако дата еще не определена.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает ноябрьскую встречу «последним шансом для Минска».