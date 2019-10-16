Иностранец с нецензурным именем защитил диссертацию в Одессе

Гражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском Политехе. В прошлом году Ву Нгок Хуй судился за свое имя, поскольку его записали неправильно.
Гражданин Вьетнама Ву Нгок Хуй, который в прошлом году судился из-за своего имени, успешно защитил диссертацию в Одесском национальном политехническом университете, сообщает одесское издание «Думская».
Ву Нгок Хуй выбрал темой диссертации «Модели и методы динамичного формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи». Защита состоялась 10 октября, все члены совета единогласно поддержали диссертанта.
Теперь Ву Нгок Хуй получил ученую степень кандидата технических наук.
Напомним, год назад Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск Ву Нгок Хуя, который требовал правильно указать его имя по-украински в дипломе Одесского национального политехнического университета.
Во вьетнамском паспорте мужчина записан как Vu Ngoc Huy, что в украинском виде на жительство транслитерировалось как Ву Нгок Хуй. Однако в университет его зачислил по визе на въезд в Украину, где имя записали с ошибкой – Хыу, после чего этот вариант указали в дипломе.
Отметим, что Хуй – это личное имя иностранца, его фамилия – Ву, а Нгок – это так называемое среднее имя, которое выбирается родителями из довольно узкого круга.