СБУ задержала пророссийского участника боев за луганский аэропорт в 2014 году

СБУ задержала экс-боевика «ЛНР», подозреваемого в артобстрелах луганского аэропорта. Мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «Заря» в августе 2014 года.

СБУ задержала бывшего боевика батальона «Заря» террористической группировки «ЛНР», подозреваемого в артиллерийских обстрелах луганского аэропорта, сообщает пресс-служба СБУ.

«Бывший боевик так называемого «батальона «Заря» террористической организации ЛНР задержан Службой безопасности Украины при пересечении линии разграничения в Донецкой области. Он планировал вернуться во временно оккупированный Донецк», – сказано в сообщении.

В ходе проверки оперативники установили, что уроженец Харькова принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных. Мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «Заря» в августе 2014 года.

Он прошел специальную боевую подготовку и впоследствии принял участие в боях на луганском направлении.

Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал луганский аэропорт и гражданские объекты.

Экс-боевик был задержан и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы) УК Украины, предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в сентябре СБУ задержала экс-сотрудника, который проводил финансовые операции на 100 млн гривен для «ЛНР». Он обналичивал и переводил деньги, обменивал валюту и пополнял мобильны счета.

Мужчина в 2015 году добровольно вступил в седьмую отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса «Народной милиции» террористической организации «ЛНР», где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы.