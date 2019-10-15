Россия проводит гибридные военные операции в странах Западной Европы

Не обладая возможностями в открытую выступить против стран Западной Европы, Россия делает ставку на гибридные методы ведения войны против этих стран. Используя различные поводы российские власти отрабатывает методы проведения гибридных операций на местности, в частности недавно такая операция была проведена в Испании, сообщает в своем докладе «Da Vinci Analytic Group».

«Считается, что российская военная разведка участвовала в организации массовых акций протеста и блокировании аэропорта Эль-Прат и коммуникационных маршрутов в Барселоне в Испании, после решения Верховного суда Испании о тюремном заключении лидеров сепаратистского движения за независимость Каталонии. Это может быть первый случай, когда гибридные задачи были сосредоточены на инфраструктуре Западной Европы.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что гибридные методы ведения войны не в первый раз были опробованы Россией на территории европейских государств. Известно, что Россия создает в европейских странах свои боевые группы под видом различных местных организаций.

Напомним, что Россия пытается нивелировать результаты расследования JIT по делу о катастрофе рейса МН-17.