«Укрсоцбанк» перешел под полный контроль «Альфа-Банка»

Команда «Альфа-Банка» и «Укрсоцбанка» успешно завершила объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка к «Альфа-Банку Украина», информирует пресс-служба «Альфа-Банка Украина».

Сообщается, что «Альфа-Банк Украина» стал полным правопреемником всех прав и обязательств «Укрсоцбанка» по отношению к его клиентам, партнерам и контрагентам. Передаточный акт был утвержден 15 октября 2019 года решением общего собрания акционеров «Альфа-Банка Украина» и решением единственного акционера «Укрсоцбанка». Все юридические процедуры, связанные с присоединением и прекращением деятельности «Укрсоцбанка», будут завершены до конца текущего года.

Также решением общего собрания акционеров «Альфа-Банка Украина» было утверждено увеличение уставного капитала банка и выпуск акций банка с целью конвертации акций «Укрсоцбанка».

Реорганизация финучреждений путем присоединения «Укрсоцбанка» к «Альфа-Банка Украины» проводится по упрощенной процедуре, предусмотренной Законом «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков» согласно разрешения Национального банка Украины от 12 сентября 2019 года.

Как известно, на протяжении 2018 года реорганизации путем присоединения по упрощенной процедуре осуществили ПАО «АБ «Экспресс-Банк» и АКБ «Индустриалбанк», а также ОАО КБ «Центр» и ОАО «МТБ Банк».

«Альфа Групп» еще в январе 2016 года договорилась о покупке «Укрсоцбанка» у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S. A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S. A. (ABHH).

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2019 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 6 место (69,41 млрд грн), Укрсоцбанк – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действующих финучреждений.