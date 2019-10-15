ФотоНовости

Восстановленный судом глава Конституционного суда явился на работу

Восстановленный в должности глава Конституционного Суда Шевчук пришел на работу. Он подал заявление в секретариат КС о восстановлении его в должности.

Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук подал заявление в секретариат КС об исполнении решения Окружного админсуда по поводу восстановления его в должности судьи и председателя КС, сообщает корреспондент «Левого Берега».

«Решение должно быть выполнено немедленно. Я передал это заявление и теперь буду ждать», – сказал он журналистам после того, как вышел из здания суда.

На вопрос, что он будет делать в случае, если решение не будет выполнено, Шевчук сказал: «Я не могу себе представить, что КС не выполнит судебное решение».

Заявление Шевчука.

Напомним, 14 мая Конституционный Суд выразил недоверие главе суда Шевчука и уволил его с должности. Основанием для увольнения Шевчука стало незаконное назначение им внештатных советников. За время своей работы он успел назначить на эту должность экс-министра экономики Грузиии Григория Арвеладзе, бывшего главу Службы внешней разведки Олега Синянского, экс-заместителя министра агрополитики Михаила Чужмира, экс-замминистра энергетики Дмитрия Лабоженко и экс-судью райсуда Харькова Дениса Невьядомского. Им не платили зарплату, но у них были рабочие места в здании КСУ и доступ к внутренней документации.

Во-вторых, Шевчук сделал политическое заявление, приведшее к подрыву авторитета КСУ. Речь идет об интервью Шевчука интернет-изданию «Страна.ua», в котором он заявил, что не приведет к присяге Президента, если посчитает, что выборы были сфальсифицированы.

Кроме того, зафиксирован факт давления Шевчука на других судей: 19 февраля, будучи в Испании, Шевчук в телефонном режиме запретил судьям Конституционного Суда рассматривать дело о конституционности введения Украиной санкций.

Также в выводе комиссии говорится о незаконном решении Шевчука опубликовать в газете «Голос України» решения КС относительно законопроекта об отмене неприкосновенности депутатов Рады. В нарушение законодательства он был опубликован без особых мнений судей КС.

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Шевчука в должности главы КС.

Источник Левый Берег
Тоже интересно
Новости

Соцопрос выявил обострение «братской любви» россиян к Украине

Новости

Оккупанты обстреливают украинские позиции на участках разведения сил на Донбассе

Новости

В Киеве состоялось народное вече против «формулы Штайнмайера»

Новости

Россия использует в своих целях заморозку военной помощи США Украине, – экс-посол…

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Соцопрос выявил обострение «братской любви» россиян к Украине

Оккупанты обстреливают украинские позиции на участках разведения сил на Донбассе

В Киеве состоялось народное вече против «формулы Штайнмайера»

1 из 1 432