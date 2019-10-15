Оккупанты обстреливают украинские позиции на участках разведения сил на Донбассе

Оккупационные силы регулярно, в течение двух суток, обстреливали из пулеметов участок разведения у Золотого. Штаб ООС подчеркивает, что «оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать взятые на себя обязательства».

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что боевики снова обстреляли участок разведения сил №2 (пос.Золотое-4, г. Золотое Луганской области), сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Обстрелы на этом участке фиксируются вторые сутки – оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, 14 октября боевики совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Лебединское и Водяное с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120-мм (3 мины) и 82-мм (7 мин).

«Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности противника в дальнейшем обострении конфликта. Напомним, Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток», – заявили в штабе ООС.

Обстріли ділянки розведення у Золотому фіксуються другу добу поспіль14 жовтня ворог здійснив обстріли поблизу… Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Maandag 14 oktober 2019

Напомним, успешное разведение сил у Петровского и Золотого является российским условием для встречи лидеров стран нормандской четверки».