Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!».

В Киеве состоялось народное вече против «формулы Штайнмайера»

На Майдане состоялась акция «Нет капитуляции» против «формулы Штайнмайера». В центре столицы прошло многотысячное вече.

В Киеве прошла третья с начала октября акция «Нет капитуляции» против «формулы Штайнмайера», передает корреспондент «Левого Берега».

Как сообщает корреспондента издания, она началась возле парка Шевченко, откуда за полтора часа до этого отправилось ежегодный Марш славы УПА. По оценкам корреспондента «Левого Берега», во втором шествии участвуют около 10-15 тысяч человек.

К 17:30 колонна дошла до Майдана Независимости, где началось народное вече. По ходу шествия участники акции жгли файеры и дымовые шашки.

Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Фото с шествия и вече «Нет капитуляции!». Пред 1 из 19 След

В отличие от первого марша эта колонна шла без партийных флагов. Люди скандируют «Слава нации – нет капитуляции».

Акция на Майдане завершилась в 18:30. В ходе митинга выступающие со сцены призывали власть не допустить капитуляции Украины.

После окончания митинга часть протестующих направилась к Офису президента на Банковую.

Напомним, 1 октября в Минске представители Украины, России, ОБСЕ и главари террористов Донбасса согласовали «формулу Штайнмайера». Это было условие России для встречи в «нормандском формате». После подписания формулы стало известно, что это не последнее условие – необходимо также развести войска в Золотом и Петровском.