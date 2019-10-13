Президент Турции принял российскую делегацию с «депутатами» от Крыма

Эрдоган принял российскую делегацию с крымскими «депутатами». Ранее Эрдоган заявлял, что Турция никогда не признает аннексию Крыма.

Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации «депутатов» от Крыма, пишет российский сайт РИА «Новости».

Согласно сообщению, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджепом Эрдоганом, находились два «депутата» Госдумы от аннексированного Крыма – Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Российское издание публикует фотографию с этого приема.

Представительство президента Украины в Крыму готовит запрос в украинский МИД по поводу визита в Турцию «крымских» депутатов, сообщил постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Относительно принятия необходимых мер и работе с иностранными партнерами для недопущения участия коллаборантов в международных мероприятиях и предотвращения попыток признания аннексии АР Крым и г. Севастополь Российской Федерацией на международной арене», – заявил Куриневич.

З приводу візиту до Туреччини представників кримських коллаборантів так званих «кримських депутатів» Руслана Бальбека і… Geplaatst door Anton Korynevych op Zondag 13 oktober 2019

«Уверены, что правоохранительными органами Украины будет дана надлежащая правовая оценка действиям коллаборантов в рамках существующих или новых уголовных производств», – добавил постпред.

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи со встречей президента Реджепа Тайипа Эрдогана с «депутатами» Госдумы России, избранными в аннексированном Крыму.

«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посол Турции в Украине приглашен в МИД», – говорится в заявлении МИД Украины в Twitter.

Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС. pic.twitter.com/sgZiKCpFc9 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 13, 2019

Напомним, в 2018 году турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией.