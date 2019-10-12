ФБР арестовало еще одного бизнесмена украинского происхождения по делу Фрумана и Парнаса

По делу Фрумана и Парнаса в США арестован еще один бизнесмен украинского происхождения. Он неудачно зашел в конопляный бизнес с русским предпринимателем.

В Сан-Франциско арестовали еще одного американца украинского происхождения, который фигурирует в деле Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Это 46-летний калифорнийский бизнесмен Андрей Кукушкин, пишет «Голос Америки» со ссылкой на «CBS News».

Ожидается, что Кукушкина доставят в Нью-Йорк для предъявления обвинений.

Его, а также Парнаса и Фрумана, подозревают в сговоре с целью скрыть источник происхождения взносов в избирательные кампании двух кандидатов на политические должности в американском штате Невада. Взносы по 10 тысяч долларов делались в интересах российского бизнесмена, который хотел получить лицензии на бизнес по распространению марихуаны. Финансирование политических кампаний в США в интересах иностранных деятелей запрещено.

Кукушкину, в отличие от Парнаса и Фруман, не выдвигают обвинений в действиях в интересах украинского чиновника (которым, по неофициальным данным, был тогдашний генпрокурор Юрий Луценко).

В тексте обвинения говорится, что в июле 2018 года обвиняемые (еще одним из них является американец Дэвид Коррейя) вступили в сговор, чтобы основать бизнес с рекреационной марихуаны, который бы финансировался иностранным гражданином и через который оплачивались их лоббистские усилия. При этом они скрывали имя инвестора, из-за, как объяснил Кукушкин, «его российского происхождения и паранойи вокруг этого».

В начале деятельности бизнесмен перевел миллион долларов на счета кампании из-за рубежа. Отчитываясь, Парнас и Фруман выслали ему фотографии с американскими политиками. Далее бизнесмен пересылал по 10 тысяч долларов на пожертвования разным кандидатам. Хотя из документов можно предположить, что обвиняемые намеревались реально заниматься бизнесом с марихуаной, дело не пошло, говорится в документах.