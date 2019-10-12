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В США запретили к использованию криптовалюту от Telegram

В США запретили криптовалюту основателя «ВКонтакте» и Telegram Дурова. Операции с Gram проводились без необходимой регистрации.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась запрета на первичное размещение в США токенов компанией Telegram Павла Дурова и ее дочерним предприятием TON Issuer Inc. Ведомство считает, что операции с криптовалютой Gram проводились без необходимой регистрации, говорится в пресс-релизе на сайте SEC.

Telegram уже продал 39 американским инвесторам более миллиарда токенов Gram. По всему миру насчитывается уже 171 покупатель, а число токенов составляет около 2,9 миллиарда. Telegram и TON Issuer Inc привлекли от инвесторов в США и за рубежом более 1,7 миллиарда долларов на создание блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Дуров обязался запустить свой блокчейн до 31 октября 2019 года, иначе он должен будет вернуть деньги инвесторам.

Источник Комиссия по ценным бумагам и биржам США
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