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В ЕС продлили санкции против России за отравление Скрипалей

Санкции за применение химического оружия в Солсбери продлены еще на год.

Европейский союз в понедельник продлил на год санкции в отношении применения химического оружия, которые были введены, в частности, из-за нападения с участием россиян в Солсбери. Как пишет «Европейская Правда», об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 14 октября.

Совет ЕС решил продлить до 16 октября 2020 года санкции, касающиеся лиц и организаций, которые несут ответственность за разработку и использование химического оружия. Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов лиц, а также замораживание активов предприятий.

На сегодня санкции применяются к девяти лицам – пятеро связанные с сирийским режимом и четверо причастны к нападению в Солсбери.

Под санкциями также находится одна организация, Центр научных исследований (SSRC), основной орган сирийского режима по разработке химического оружия.

Бывший шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены российскими агентами веществом «Новичок» в марте 2018 года.

Лондон утверждает, что покушение на Скрипаля организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

Источник Европейская Правда
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