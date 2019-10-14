В День защитника Украины в Киеве проведут два марша

В Киеве на День Защитника будут проведены сразу два марша. Из-за массовых акций движение в центре Киева будет перекрыто.

14 октября движение транспорта по центральным улицам Киева перекроют в связи с анонсированными акциями, которые начнутся ориентировочно с 14:00, сообщает пресс-служба Нацполиция Украины на странице в Facebook.

В понедельник в центре столицы пройдут два марша, по маршруту их движения проезд для транспорта будет временно перекрыт.

Одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая – от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции).

После прохождения колонны движение по улицам будет сразу возобновляться, отметили в полиции.

По данным полиции, 14 октября правопорядок во время праздничных массовых мероприятий в столице в усиленном режиме обеспечивают 1500 полицейских и нацгвардейцев, работают бойцы ГСЧС, кинологи и взрывотехники.

До уваги жителів та гостей столиці❗️14 жовтня вулицями столиці пройдуть дві ходи, маршрутом руху колон проїзд для… Geplaatst door Національна поліція України op Zaterdag 12 oktober 2019

Позже стало известно, что в центре Киева возле памятника Тарасу Шевченко собрался Марш славы УПА, организованный правыми политическими силами «Всеукраинское объединение «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор», «Конгресс украинских националистов», «Тризуб» имени Степана Бандеры.

Как сообщает корреспондент «Левого Берега», в парк Шевченко пришли не менее 5 тысяч человек. По данным организаторов, на марш собрались около 10 тысяч участников. Среди них – ветеран УПА Теодор Дячук.

Маршрут колонны националистов проложен через бульвар Шевченко, Крещатик, Институтскую, аллею Героев Небесной сотни до улицы Банковой, где находится Офис президента Украины.

Фото с места событий. Фото с места событий. Пред 1 из 2 След

В этом году мероприятие проходит под лозунгом «Защитим украинскую землю», который имеет двойной смысл. С одной стороны, националисты протестуют предоставления Донбассу особого статуса, а с другой – против введения рынка земли сельскохозяйственного назначения, который запланирован на 2020 год. В связи с этим на Марш также пришли представители Ассоциации фермеров Украины.

Напомним, что День защитника Украины официально установлен 14 октября 2014 года. В этот день в Украине также отмечается День Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества годовщина создания УПА.

14 октября, в День защитника Украины, в Киеве проведут марш “Нет капитуляции” с требованием к президенту Владимира Зеленского не применять “формулу Штайнмайера” для разрешения конфликта на Донбассе. Также планируется ряд других акций.