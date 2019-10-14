Могерини озвучила вопросы, на которые хотят услышать ответы от Пристайко

Главы МИД стран-членов ЕС хотят услышать от министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко информацию о ходе реформ, проводимых новым украинским правительством, заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, сообщает агентство «Укринформ».

«Важно, что мы сегодня принимаем министра иностранных дел Украины. Евросоюз больше всего поддерживает реформы в Украине, а также территориальную целостность и суверенитет страны. Сегодня важно поддерживать внимание ЕС и международного сообщества к этому государству Украина», – заявила Могерини.

14 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко осуществит рабочие визиты в Люксембург и Брюссель, где примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам «Группы друзей Украины в ЕС» и в заседании комитета Европарламента по иностранным делам.

Ожидается, что Пристайко проинформирует партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в «нормандской формате».

В Брюсселе ключевой темой заседания комитета будет ситуация на востоке государства в контексте агрессии РФ и усилий украинской стороны по реализации минских соглашений. В рамках визита Пристайко также проведет ряд двусторонних встреч.