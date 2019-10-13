Граждане Нидерландов и Германии участвуют в российской результатов расследования дела МН17

«Миротворец» внес в свою базу граждан Нидерландов и Германии, пытаясь предотвратить спекуляции и постановку под сомнение расследования по делу МН17.

Сайт «Миротворец» с формулировкой «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» внес в свои списки граждан Нидерландов Ван дер Верфа и Германин Риттера Нормана, сообщает волонтерский проект отслеживающий признаки преступной деятельности украинских граждан и иностранцев против национальной безопасности.

Ван дер Верф также обвиняется в «нарушении госграницы Украины с целью проникновения на оккупированную территорию Донбасса», «участие в пропагандистских мероприятиях против Украины» и «намеренном искажении общественно значимой информации». Последние два пункта также инкриминируют и Риттеру Норману.

Еще одна общая черта обоих фигурантов списка «Миротворца» причастность к созданию и участие в документальном фильме о катастрофе Boeing-777, сбитого Россией.

Как сообщает сайт аналитической группы «Da Vinci Analytic Group», Россия вошла в активную фазу разрушения доказательств по делу аварии рейса MH-17 над Донбассом в 2014 году с привлечением собственных политико-экономических позиций и агентов влияния за рубежом.

Как отмечают аналитики группы, Ван дер Верф является автором и режиссером двух короткометражных фильмов «МН17. Информация к размышлению» и «МН17. Год молчания». В их создании принимали активное участие уже упоминавшийся Риттер Норман и гражданка России, корреспондент каналов «Russia Today» и «Russia Today Documentary» Яна Ерлашова.

Сообщается, «Ван дер Верф неоднократно посещал так называемую «ДНР» для участия в местных конференциях по катастрофе MH17. Благодаря DoniLeaks (утечка писем донецких сепаратистов), известно, что при содействии Макса Ван дер Верфа, представители «ДНР» надеялись опровергнуть доказательства СБУ о причастности российской установки «Бук» к аварии МН17», – информируют в «Da Vinci Analytic Group».

Напомним, в марте 2020 начнется судебный процесс по делу МН17, во время которого будут обнародованы обвиняемые и свидетели. С приближением этого события Россия пытается повлиять на ход расследования и изменить выводы, которые в июне 2019 были обнародованы Международной следственной группой (JIT). В них сообшается, что самолет был сбит с зенитно-ракетной установки «Бук» с пятьдесят третьей бригады ПВО ВС РФ.

А 8 октября депутаты парламента Нидерландов проголосовали за требование к руководству государства расследовать действия Украины в связи с аварией малайзийского самолета Boeing, который совершал полет по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Нидерландские депутаты требуют ответа на вопрос, почему Киев не закрыл воздушное пространство над зоной конфликта на востоке страны.

Аналитики «Da Vinci Analytic Group» указывают, что «на фоне политического кризиса в США, а также процесса выстраивания эффективной коммуникации Офиса Президента Украины с европейскими партнерами, Россия пытается воспользоваться моментом и избавиться санкционного давления, переложив ответственность за катастрофу МН17 на Украину».

Ранее также сообщалось, что в Гааге запланирована презентация презентация фильма о МН17, которая ставит под сомнение результаты работы Международной следственной группы. Авторы фильма – российская журналистка Яна Ерлашова и нидерландский пророссийский блогер Макс Ван дер Верф.

В унисон с этим Малайзия, как давний адвокат Кремля в этом деле, настаивала на проведении нового расследования с привлечением России, учитывая допущенные международной следственной группой (JIT) «ошибки». Куала-Лумпур также не раз поднимал тему ответственности страны, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий, а также распространяла откровенную дезинформацию, заявляя о том, что Украина снизила воздушный эшелон для рейса MH17.