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Россия пытается развалить дело по катастрофе рейса МН-17

Россия пытается нивелировать результаты расследования JIT по делу о катастрофе рейса МН-17.

Российская Федерация вошла в активную фазу разваливания доказательной базы по делу сбивания рейса MH-17 над Донбассом в 2014 году с привлечением собственных политико-экономических позиций и агентов влияния за рубежом, сообщает в своем докладе «Da Vinci Analytic Group».

В марте 2020 начнется судебный процесс по делу МН17, во время которого будут обнародованы обвиняемые и свидетели.

С приближением этого события Россия пытается повлиять на ход расследования и изменить выводы, что в июне 2019 были обнародованы Международной следственной группой (JIT). В них признается, что самолет был сбит с зенитно-ракетной установки «Бук» с пятьдесят третьего бригады ПВО ВС России.

Источник Da Vinci Analytic Group
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