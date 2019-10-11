Большинство украинцев выступают против предоставления особого статуса Донбассу

56% украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса, свидетельствуют результаты опроса социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года.

Поддержали предоставление особого статуса Донбассу 26% опрошенных. Идею введения в Украине федеративного устройства не поддерживают 63% респондентов, поддерживают – 17%.

Оценивая ситуацию на Донбассе, 40% респондентов, считают, что на востоке идет война между Украиной и Россией, еще 20% – что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, 15% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война, 7% – война между Россией и США, и 7%, что на востоке Украины происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Что касается политического будущего территорий ОРДЛО, то 56% граждан Украины хотели бы их вернуть в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, которые были раньше. 13,5% хотят, чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости, 10% – чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 3% – чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% – чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав РФ.

Согласно исследованию, установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают 23,5% граждан (против – 52%). 12% поддержали бы отделение территорий, занятых террористами «ДНР» и «ЛНР», от Украины (не поддерживают – 73%) и лишь 10% поддержали бы признание Крыма российским в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают – 70%).

Начало официальных переговоров Украины с оккупантами ОРДЛО поддерживает 41,5% опрошенных украинцев, не поддерживает – 39%.

Также 47% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с «ДНР» и «ЛНР» (поддерживают – 36%). 44% респондентов не поддержали идею прекращения финансирования территорий ОРДЛО (выплату пенсий, зарплат и т.д.), поддержали – 33%.

Ради достижения мира на Донбассе, украинцы против таких компромиссов, как: амнистия всем, кто участвовал в боевых действиях – не поддерживают 59%, поддерживают – 18%; отказ от евроинтеграции – не поддерживают 59%, поддерживают – 19%; предоставление русскому языку статуса второго государственного – не поддерживают 56%, поддерживают – 29,5%; отказ от перспективы членства в НАТО – не поддерживают 54%, поддерживают – 25%.

Всего было опрошено 2015 человек, возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% .

Напомним, 1 октября в Минске представители Украины, России, ОБСЕ и главари террористов Донбасса подписали так называемую «формулу Штайнмайера».

Против ее реализации выступил ряд украинских политсил, Львовский, Тернопольский, Ивано-Франковский облсоветы, а боевики «ДНР» и «ЛНР» начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

Кроме того, в разных городах Украины проходили акции «Нет капитуляции!», в том числе и в Киеве, где на Майдане Независимости собралось около двух тысяч человек.

В то же время Франция, Германия и Великобритания приветствовали подписание «формулы Штайнмайера» и сочли его прогрессом на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

3 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за «формулы Штайнмайера» и заверил, что «зрада отменяется».