Ельченко в США, Тарасюк в Страсбург. Новые послы Зеленского

Президент определился с кандидатурами новых послов в США, Совет Европы и Армению.

У президента Владимира Зеленского определились с кандидатурой будущего посла Украины при Совете Европы. По данным журналиста-международника Игоря Соловья в этом качестве у Зеленского рассматривают депутата Верховной Рады от «Батьківщина» Бориса Тарасюка, пишет журналист на своей странице в Facebook.

«Собеседники говорят, что согласована кандидатура будущего посла Украины при Совете Европы – в качестве него определили Бориса Тарасюка, депутата Верховной Рады (от партии «Батьківщина»), заместитель председателя Комитета по иностранным делам в Верховной Раде прошлого созыва, бывший министр иностранных дел», – пишет журналист.

Кроме это источники Соловья подтверждают информацию о намерении президента Зеленского назначить послом Украины в США Владимира Ельченко, который сейчас возглавляет постоянное представительство при ООН, а Армению предлагается направить нынешнего посола в Казахстане Ивана Кулебу.