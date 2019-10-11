Путин обвинил в срыве развода сил на Донбассе «украинских националистов»

Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведение сил «из-за националистов». Россия ставила разведение сил условием для проведения саммита «нормандской четверки».

Нацлидер России Владимир Путин заявил, что в срыве разведения сил на Донбассе виноваты украинские националисты, а президент Владимир Зеленский не может на них повлиять, сообщает российское агентство «ТАСС», цитируя заявление Путина на саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде.

«Договорились о разведении сил, но никак действующий президент Украины не может обеспечить разведение боевых подразделений и техники… Ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», – сказал нацлидер России.

Путин также заявил, что оккупационные силы «ДНР» и «ЛНР» несколько раз давали условный сигнал о готовности к отводу – запускали белую ракету – но украинская армия на это не отреагировала.

«Националисты пришли туда и не дают армии уйти», – сказал Путин и призвал власти Украины «проявить политическую волю».

Напомним, Россия поставила разведение сил условием для проведения саммита «нормандской четверки». Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит «нормандской четверки» 17 сентября, но Россия по «техническим причинам» не смогла принять участие в этой встрече.

1 октября 2019 года в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны российских оккупационных сил.

Осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Возле Золотого и Петровского разведение тогда состоялось, но не сохранилось. Летом 2019 года, после смены власти в Украине, провели разведение возле Станицы Луганской.