Шаман Габышев возобновляет свой поход на Москву и призывает Путина уйти в отставку

Шаман Габышев объявил о возобновлении похода на Москву. Он призвал Владимира Путина добровольно уйти в отставку.

Якутский шаман Александр Габышев заявил о намерении возобновить поход на Москву. Как следует из его интервью, опубликованным в четверг, 10 октября, порталом «Якутия.Инфо», Габышев собрал отряд единомышленников «для защиты», с которым собирается долететь до того места, где его задержали, и продолжить пеший поход в российскую столицу.

«План действий – только идти на Москву и закончить поход в 2021-м году», – сказал Габышев.

Шаман отметил, что почувствовал на себе «карательную психиатрию» и добавил, что сейчас идет ее «самый расцвет, как во времена позднего СССР». При этом Габышев добавил, что учит людей не мстить, а прощать.

«Нападение – грех, можно только защищаться», – сказал он.

Габышев высказал надежду, что в ближайшее время в России появятся новые партии, новые движения, «политическая жизнь забурлит, люди осмелеют». Кроме того, шаман обратился в президенту РФ Владимиру Путину с призывом добровольно уйти в отставку,

«Это будет благо для России, для Якутии, для всего мира», – сказал Габышев, подчеркнув, что его намерения имеют только самый мирный характер.

«Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется», – завериш Габышев.

Весной 2019 года Александр Габышев вышел пешком из Якутска в Москву, чтобы в 2021 году «изгнать Путина». 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали, его подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По версии следствия, в высказываниях Габышева «содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ».

Позднее, 3 октября, было объявлено о признании Габышева невменяемым. Еще через 4 дня должно было начаться обследование шамана независимыми экспертами.

Как заявил в интервью «Deutsche Welle» Алексей Прянишников, координатор организации «Правозащита открытки», предоставившей Габышеву двух адвокатов для защиты по делу об экстремизме, «согласно заключению амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы, Габышева признали опасным для себя».

По этой версии, шаман «не отдавал отчет своим действиям в период совершения преступления и не отдает сейчас. Признан нуждающимся в принудительном лечении в условиях стационара специализированного типа».